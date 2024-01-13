مصر وموزمبيق..موعد مباراة الفراعنة الأولى في كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا، ويلتقي مع منتخب موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الأفريقية.



ويهدف منتخب مصر، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، للمنافسة بقوة واستعادة اللقب الغائب عن خزائن الفراعنة منذ 14 عامًا.

يأمل الفراعنة في حصد اللقب الثامن للفراعنة في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما حصد البطولة في 7 مناسبات سابقة، كان آخرها في أنجولا 2010.

يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، حيث يوجد إلى جانبه منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.



موعد مباراة مصر وموزمبيق:

تنطلق صافرة مباراة مصر وموزمبيق مساء غدٍ الأحد عند دقات الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة:

تذاع مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، عبر الباقة الجديدة التي وفرتها شبكة قنوات bein sports لنقل البطولة الأفريقية.

