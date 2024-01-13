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جماهير كوت ديفوار تتوافد على ملعب مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توافدت جماهير كوت ديفوار على ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان، لمتابعة مباراة الافتتاح ضد غينيا بيساو.

وتقام مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023 بين كوت ديفوار وغينيا بيساور، في العاشرة مساء اليوم السبت 13 يناير.

ويشارك منتخب كوت ديفوار المضيف في البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، نيجيريا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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