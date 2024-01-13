جماهير كوت ديفوار تتوافد على ملعب مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توافدت جماهير كوت ديفوار على ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان، لمتابعة مباراة الافتتاح ضد غينيا بيساو.

وتقام مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023 بين كوت ديفوار وغينيا بيساور، في العاشرة مساء اليوم السبت 13 يناير.

ويشارك منتخب كوت ديفوار المضيف في البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، نيجيريا.

اقرأ أيضًا:

يرافقه مصطفى محمد.. فيتوريا يتحدث عن مواجهة موزمبيق في مؤتمر صحفي اليوم

ملك الأهداف والأسيستات.. فيتوريا يرفع شعار ممنوع استبدال صلاح في المنتخب (تقرير)

ميدالية لكل مشاركتين.. كيف سيطر منتخب مصر على منصات التكريم الأفريقية؟