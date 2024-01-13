تغطية اليوم الأول.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

تحرير: محمد خيري- هند عواد- محمد القرش:

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم، حيث تقام المباراة بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو في العاشرة مساء (بتوقيت القاهرة) ، وحرصًا على موافقاتكم بتغطية كاملة للبطولة يوميًا، نستعرض لكم أبرز ما يحدث في اليوم الأول بالإضافة إلى أبرز الإحصائيات والتصريحات والذكريات، من خلال هذه الروابط التي نقوم بتحديثها على مدار اليوم:

6 قنوات مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانا

افتتاح الكان.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو بكأس الأمم الأفريقية

كأس الأمم الإفريقية.. أبرز تصريحات فيتوريا في المؤتمر الصحفي اليوم

مصطفى محمد: محظوظون بوجود صلاح.. وسنحارب على اللقب

"بعد تصريحاته عن مصر".. مصطفى محمد يرد على "أوناحي"

فيتوريا: نمتلك تاريخ مشرف في أفريقيا.. واحترم موزمبيق ولكننا لدينا هدف واحد

موزمبيق.. تميمة الحظ التي أهدت الفراعنة 3 بطولات أمم أفريقيا

ملك الأهداف والأسيستات.. فيتوريا يرفع شعار ممنوع استبدال صلاح في المنتخب (تقرير)



ميدالية لكل مشاركتين.. كيف سيطر منتخب مصر على منصات التكريم الأفريقية؟

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من أكثر نادي تمثيلا باللاعبين في كأس الأمم الإفريقية؟

كأس الأمم الإفريقية.. ماذا قال بيسيرو عن أزمته مع الاتحاد النيجيري؟

تعرف على الدوريات الأوروبية الأكثر تمثيلاً باللاعبين في أمم أفريقيا 2023 (صور)

لاعب مصر الثالث.. أكثر 5 لاعبين مشاركة في كأس الأمم الإفريقية

صلاح في المقدمة.. أكثر اللاعبين المشاركين في أمم أفريقيا 2023 تسجيلاً للأهداف

جماهير نابولي تسافر إلى أبيدجان لدعم لاعب نيجيريا قبل كأس الأمم الإفريقية 2023 (فيديو)

لماذا لا يشارك رونالدو وساكا في كأس الأمم الإفريقية؟

"تسريح وطعام خاص واستبعاد لاعب".. كواليس مباراة مصر وموزمبيق كأس الأمم الإفريقية 1998 (صور وفيديو)

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