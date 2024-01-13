ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو بث مباشر في كأس أمم إفريقيا 2023 يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو بث مباشر في كأس أمم إفريقيا 2023 يلا شوت اليوم، وتنطلق مساء اليوم، السبت، النسخة رقم 34 من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا على رأسها منتخب مصر وتعد هذه النسخة هى الثالثة على التوالي التي تقام بالنظام الجديد بتواجد 24 منتخبا مُقسمة إلى 6 مجموعات، بدلاً من 16 منتخبا.

موعد افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا

وتقام مباراة الافتتاح بين منتخب كوت ديفوار مستضيف البطولة وغينيا بيساو، فى العاشرة مساء اليوم، على ملعب "الحسن واتارا" فى أبيدجان، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

نجوم كوت ديفوار

وتخشى جماهير كوت ديفوار ما سيقدّمه منتخبها الوطني، حيث يأمل المشجعون أن تكون "الأفيال" حاضرة بالمباراة النهائية المقررة في 11 فبراير المقبل، وأن تظفر باللقب للمرة الثالثة في تاريخها بعد التتويج باللقب فى نسختى 1992 و2015.

ويعتمد الجهاز الفني لمنتخب كوت ديفوار بقيادة مدربه الفرنسي لوي جاسيه على نجوم الأفيال المحترفين على رأسهم سيباستيان هالر "بوروسيا دورتموند الألماني)، وسيمون أدينجرا (برايتون الإنجليزي) وكريستيان كواميه (فيورنتينا الإيطالي)، سيكو فوفانا (النصر السعودي)، وإبراهيم سانجاريه (نوتنجهام فوريست) وفرانك كيسييه (الأهلي السعودي).

كان مدرب كوت ديفوار استبعد ويلفريد زاها مهاجم جالاتا سراي التركي وإريك بايي مدافع بشكتاش التركي.

غينيا بيساو تبحث عن الفوز الأول

على الجانب الآخر، يعد منتخب غينيا بيساو المُلقب «الكلاب البرية»، من المنتخبات الجيدة في الأونة الأخيرة، ورغم أن يشارك للمرة الرابعة في البطولة بعد 2017 و2019 و2021، لكنّه لم يعرف الفوز أبداً خلال مشاركاته الثلاث السابقة، فاكتفى بثلاث تعادلات فقط في تسع مباريات.

وخاضت غينيا تصفيات قارية ناجحة، فحلّت ثانية خلف نيجيريا بفارق نقطتين فقط، كما استهلت تصفيات كأس العالم باقتناص أربع نقاط في مباراتين خارج قواعدها.

ونلقى الضوء عن أهم 15 معلومة خاصة بمباراة الافتتاح فى السطور التالية ..

1سيكون هناك حضور مصريً فى افتتاح أمم أفريقيا من خلال طاقم تحكيم المباراة، وتم تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة لقاء افتتاح كأس الأمم الأفريقية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو ، ويعاون أمين عمر كل من محمود أبوالرجال مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثان ومحمد معروف حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو ومحمود البنا حكم فيديو مساعد.

2_يتطلع منتخب كوت ديفوار لاستغلال عامل الجماهير والملعب، من أجل تحقيق الفوز وحصد أول ثلاثة نقاط، بينما يعمل المنافس على تحقيق مفاجأة، والخروج بنتيجة إيجابية.

3_على الجانب الآخر، يدخل غينيا بيساو مواجهة كوت ديفوار بحثًا عن نقطة التعادل ولما لا قد يحقق المفاجأة ، ويقول مدرب بيساو باسيرو كاندي: "نعلم أنه بإمكاننا خلق ضجة كبيرة أمام أصحاب الأرض".

4_لم يسبق أن حقق المنتخب المُلقب بـ"الثعالب" أي فوز خلال مشاركاته الثلاثة بأمم أفريقيا (2017 و2019 و2021)، ولم يتجاوز دور المجموعات.

5_تنقل مباراة كوت ديفوار وغينيا الاستوائية، في العاشرة مساء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدا القناة الأولى المخصصة لنقل البطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

6_ مباراة الليلة ستكون هذه أول مواجهة بين كوت ديفوار وغينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية.

7_ تشارك كوت ديفوار في النسخة الـ25 من كأس الأمم الإفريقية. فقط مصر شاركت في عدد أكبر من المباريات في المسابقة (26). ستحاول الفوز بالكأس للمرة الثالثة، بعد عامي 1992 و2015.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو | من هنـــا

8_تستضيف كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية، بعد 40 عاماً من إقامتها في عام 1984. فازت الكاميرون باللقب بينما خرجت كوت ديفوار من دور المجموعات.

9_ وصل المستضيفون لكأس الأمم الإفريقية إلى الأدوار الإقصائية من البطولة في جميع النسخ الـ14 الأخيرة - باستثناء الجابون في عام 2017. ومع ذلك، لم يفز أي مضيف بكأس الأمم الإفريقية منذ مصر في عام 2006.

10_ لم تُهزم كوت ديفوار في آخر 12 مباراة افتتاحية لها في كأس الأمم الإفريقية - آخر مرة خسرت فيها مباراتها الأولى في نسخة من البطولة كانت في عام 1996 (2-0 ضد غانا). ستكون مباراتها الافتتاحية رقم 100 في كأس الأمم الإفريقية، لتصبح ثالث دولة تصل إلى هذا العدد بعد مصر وغانا.

11_هذا هو الظهور الرابع لغينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية بعد ظهورها لأول مرة في المسابقة قبل ست سنوات فقط في عام 2017 - احتلت قاع مجموعتها في كل من مشاركاتها الثلاث السابقة، بإجمالي ثلاثة تعادلات وست هزائم.

12_ فقط بنين (14) وموزمبيق (12) لعبتا مباريات أكثر من غينيا بيساو (9) في كأس الأمم الإفريقية دون تحقيق الفوز في أيّة مباراة.

13_ فشلت غينيا بيساو في التسجيل في آخر سبع مباريات لها في كأس الأمم الإفريقية، وهو رقم قياسي لأي فريق في تاريخ المسابقة. في المجموع، مرت أكثر من 11 ساعة منذ آخر مرة هزت فيها الشباك (707 دقيقة)، وكان ذلك بهدف بيكيتي ضد الكاميرون في 18 يناير 2017.

14_ إذا لعب ماكس غرادل فستكون هذه مشاركته السابعة له في كأس الأمم الإفريقية، معادلا بوبكر باري وسياكا تيني وكولو توريه كأكثر اللاعبين الايفواريين مشاركةً في البطولة. كان جزءا من الفريق الفائز في عام 2015.

15_ سجل الثنائي زينيو جانو وجورجينيو 55% من أهداف غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 (3 أهداف لكل منهما، من إجمالي 11 هدفا للفريق).