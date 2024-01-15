أمم أفريقيا.. محمد عادل حكماً لمباراة جنوب فريقيا ومالي

ياسر رشاد - القاهرة - ختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، محمد عادل حكما لمباراة مالي وجنوب افريقيا ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة أمم أفريقيا الثلاثاء المقبل ، ومعه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدان، وأمين عمر حكما رابعا.

وكان الكاف قد أسند مباراة إفتتاح البطولة بين منتخبي كوتديفوار وغينيا بيساو لطاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر.

وتستضيف كوتديفوار منافسات كأس أمم أفريقيا حتى يوم 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً.

وخاض المنتخب الوطني أولى مبارياته في البطولة أمام موزمبيق مساء اليوم الأحد وإنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.