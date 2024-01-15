ياسر رشاد - القاهرة - شهدت نتائج اليوم، ببطولة دوري المحترفين المصري بالجولة الـ17، 4 انتصارات و4 تعادل وخسارة وحيده، ضمن منافسات مسابقة بطولة القسم الثاني أ، بمشاركة 20 فريقا.

وتختتم مباريات الجولة السابعة عشر للدرجة الثانية غدا الثلاثاء بمواجهة مصر المقاصة ضد أبوقير للأسمدة في تمام الثانية عصرا.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين المصري علي النحو التالي:

ـ جمهورية شبين يفوز 2 ـ 1 علي دكرنس

ـ حرس الحدود يفوز على النجوم 1 ـ صفر

ـ غزل المحلة يتعادل مع بتروجت 1 ـ 1

ـ الاتصالات مع بروكسي بدون أهداف

ـ أسوان يفوز على السكة الحديد 1ـ صفر

ـ مكادي يتعادل أمام النصر للتعدين بدون أهداف

ـ القناة يخسر أمام وادي دجلة 2 ـ صفر

ـ بترول أسيوط يتعادل أمام طنطا بدون أهداف

ـ لافيينا يفوز على راية 1 ـ صفر