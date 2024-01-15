متفوقا على بونو وكورتوا ..إيدرسون يحصد جائزة the best لأفضل حارس بالعالم

ياسر رشاد - القاهرة - حصد البرازيلي إيديرسون حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي جائزة أفضل حارس لعام 2023 في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل “ the best ” والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"والمقام مساء اليوم الإثني بالعاصمة البريطانية لندن.

إقرأ أيضًا..

وتوج إيدرسون بجائزة أفضل حارس في العالم بعد التفوق على كل من البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، والمغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي حاليًا وإشبيلية سابقًا.

ونجح إيدرسون في تقديم موسم تاريخي مع المان سيتي بعدما توج بالثلاثية الدوري الإنجليزي،وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

