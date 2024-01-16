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بعثة المنتخب الأوليمبي تصل الإمارات للمشاركة فى دورة دبي الدولية الودية

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ياسر رشاد - القاهرة - وصلت منذ قليل مساء اليوم بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم   إلى دبي بعد رحلة طيران استمرت نحو 4 ساعات ، وخلد اللاعبون للراحة مباشرة على أن يتدرب الفريق غدا 
وكان فى استقبال البعثة وفد من السفارة المصرية فى دبي وقاموا بتذليل كافة العقبات ، وتأتي البطولة ضمن استعدادات المنتخب للتواجد القوي  فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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وضمت البعثة : محمد بركات عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة ، و ميكالى المدير الفني  وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء  ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعده د.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي  وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي ومحمد مونجى الإداري ومحمد عبد الحكيم واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وشريف نعيم للمهمات .. وسبق البعثة بيوم محمود حرب المدير الادارى للترتيب لاستقبالها فى دبي .  
واختتم المنتخب تدريباته بالقاهرة اليوم  قبل المغادرة بمران قوى أعقبه تدريبات استشفائية ، وشهد المعسكر دعم كبير من د.اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى حرص على زيارة المنتخب وتحفيز اللاعبين والجهاز الفنى قبل السفر .
وضمت القائمة 23 لاعبا  هم :  حمزة علاء  و على الجابري  و محمد سيحا فى حراسة المرمى .. محمد طارق  و حسام عبد المجيد  و كريم الدبيس  و محمد حمدي  و أحمد محمود  و أحمد حسام  و محمد مغربي  و أحمد رضا  و أحمد عيد فى خط الدفاع .. ومحمود صابر و أحمد عاطف قطة   و مصطفى سعد   و عمر خضر  و أحمد نادر حواش  و عمر الساعي  و ماجد هاني  و محمد شحاتة  و محمود جهاد فى الوسط وحسام أشرف  و أسامة فيصل  فى الهجوم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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