"كوت ديفوار في الصدارة".. ترتيب المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية 2023، أمس الأحد، بمباراة نيجيريا ضد غينيا الاستوائية والتي انتهت بنتيجة 1-1.

وتضم المجموعة الأولى كل من، كوت ديفوار وغينيا بيساو ومنتخب نيجيريا، بالإضافة إلى غينيا الاستوائية.

ونستعرض لكم ترتيب المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2023.

1.كوت ديفوار - 3 نقاط

2.غينيا الاستوائية - نقطة

3.نيجيريا - نقطة

4.غينيا بيساو - دون نقاط

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