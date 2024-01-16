"علم فلسطين في بلد عربي" .. وسام أبو علي يحكي لأول مرة سر تمسكه بالانضمام للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث الفلسطيني، وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، لأول مرة، عن أسباب الانضمام للمارد الأحمر، وطموحاته في الفترة المقبلة.

قال وسام أبو علي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي:"أول مرة سمعت أن الأهلي مهتم بي، فرحت جدا، وكمان لما قولت لأهلي الجميع كان سعيد".

أضاف: "المفاوضات بدأت معي منذ شهر، ووكيلي كلمني وقالي الأهلي عاوز يتعاقد معك، وده شيء كان مميز بالنسبة لي، خاصة وأني كان لدي عدد من العروض الأخرى ولكني فضلت الأهلي".

أكمل: "الجمهور الأحمر، السبب الرئيسي في الانضمام للأهلي، وغير ذلك، كنت أريد النجاح في بلد عربي، ورفع علم فلسطين عاليا، والتواجد في نادي القرن شرف كبير".

أتم تصريحاته: "محدش يقدر يقول لا للأهلي، وأريد رفع رأس عائلتي بالكامل مع المارد الأحمر، وطموحي مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، التتويج بالبطولات، وعائلتي بالكامل أهلاوية".

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