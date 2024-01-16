أمم إفريقيا.. الركراكي: هناك مفاجآت في البطولة منذ انطلاقها وضربة البداية مهمة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب المغربي وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم عن استعدادات أسود الأطلس لمواجهة تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وأكد الركراكي أن مواجهة تنزانيا ستكون صعبة للغاية لكن المغرب ستعلب من أجل الفوز، مشيرًا إلى أن البطولة تشهد العديد من المفاجاَت.

وأشار مدرب المغرب إلى أن مباراة الغد ستكون مختلفة عن تصفيات كأس العالم، حيث لعب الفريق المباراة في دار السلام، لكن مباراة الغد في نهائيات أمم إفريقيا.

تصريحات الركراكي

تحدث وليد الركراكي في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي لمواجهة تنزانيا، حيث قال: "هناك العديد من المفاجآت منذ انطلاق البطولة، وبالتأكيد المباراة الأولى دائمًا تكون هامة من أجل الدخول في المسابقة".

وتابع: "سنلعب مباراة الغد أمام المنتخب التنزاني من أجل الفوز ورفع منسوب الثقة".

وأكمل الركراكي: "سيكون لقاء مختلف عن تصفيات كأس العالم، مستعدون، وخضنا تدريبات لمدة 15 يومًا".

وأختتم: "خضنا مباراة في دار السلام خلال تصفيات المونديال، وكانت المنافسة مختلفة، فبالتأكيد هم متحمسون أكثر، وشاهدوا مفاجآت الجولة الأولى سواء موزمبيق أو الرأس الأخضر، وسنرى كيفية الدخول في اللقاء".