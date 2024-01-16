أمم أفريقيا .. بوركينا فاسو يحقق فوزًا دراميًا على موريتانيا ويتصدر مجموعة الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب بوركينا فاسو فوزًا مثيرًا على موريتانيا ، بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، لحساب الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





جاء هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء سددها بيرتراند تراوري ، عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع في عمر اللقاء.

والتقى المنتخبان لحساب منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبي الجزائر وأنجولا ، وانتهت مواجهاتهما بالأمس بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، ليتصدر المنتخب البوركيني المجموعة.

مواجهات اليوم في البطولة ..

ويستهل المنتخب التونسي مواجهاته في البطولة القارية بملاقاة نظيره الناميبي مع دقات السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

بينما يواجه المنتخب المالي نظيره الجنوب أفريقي العاشرة مساءًا في آخر مواجهات اللقاء.