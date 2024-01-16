مصدر يكشف حقيقة هروب لاعب بلدية المحلة النيجيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي بلدية المحلة حقيقة هروب اللاعب النيجيري فيبو أكيم بعد غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري الماضية.

وأكد المصدر لـ "الخليج 365" أن اللاعب ما زال موجودا في النادي ولا أساس من صحة الأخبار التي تداولت خلال الفترة الأخيرة التي تفيد بهروبه من النادي.

وكشف المصدر أن اللاعب يتبقى في عقده ثلاث سنوات مع النادي، لكنه يريد الرحيل قبل أن يصل أي عروض من أجل ضمة.

الجدير بالذكر أن فيبو أكيم انضم إلى البلدية في بداية الموسم الجاري وشارك معهم 11 مباراة، ساهم في 5 (سجل هدفا، وصنع 4 أهداف).

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