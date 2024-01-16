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أمم أفريقيا .. أليو ديانج وبيرسي تاو وجهًا لوجه في مواجهة مالي وجنوب أفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب جنوب أفريقيا ونظيره المالي التشكيل الأساسي في مواجهاتهما التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء ، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
 


ويتواجد بيرسي تاو لاعب الأهلي أساسيًا مع منتخب بلاده جنوب أفريقيا ، بينما يشارك زميله في الأهلي أليو ديانج أساسيًا مع منتخب مالي أيضًا

تشكيل الفريقين ..

تشكيل جنوب أفريقيا ..
حراسة المرمى: ويليامز.
خط الدفاع: موداو، إكسولو، مافالا، موديبا.
خط الوسط: بيرسى تاو، موكوينا، سيتهويل، ماسيكو.
خط الهجوم: زواني، ماكجوبا.

تشكيل مالي ..
في حراسة المرمى: دجيجي ديارا.
الدفاع: هاماري تراوري - بوباكار كوياتي - سيكو نياكاتي - فالاي ساكو.
الوسط: أمادو هيدارا - يفيس بيسوما - آليو ديانج - كاموري جومبيا.
خط الهجوم: سيكو كويتا - لاسين سينايكو.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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