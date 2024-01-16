"اللهم لك الحمد".. أول تعليق لمدافع الزمالك بعد الرحيل رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - علق محمد عبدالغني مدافع فريق الزمالك السابق على رحيله بشكل رسمي عن القلعة البيضاء،والانتقال إلى نادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر محمد عبدالغني صورته بتيشرت فريقه الجديد البنك الأهلي وكتب: "اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، بداية جديدة طموح جديد نسال الله التوفيق".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن بشكل رسمي انتقال محمد عبد الغني مدافع الفريق إلى نادي البنك الأهلي اليوم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وكان عقد محمد عبد الغني ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ووافق مجلس إدارة القلعة البيضاء على بيع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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