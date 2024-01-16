الامارات | كأس الأمم الإفريقية.. فوز ناميبيا وبوركينافاسو على تونس وموريتانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت المنتخبات العربية سلسلة نتائجها غير المأمولة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة منافساتها حالياً في كوت ديفوار، بخسارة منتخبي تونس وموريتانيا أمام منتخبي ناميبيا وبوركينا فاسو، على الترتيب في مباراتيهما اليوم الثلاثاء.

ففي المباراة الأولى، وضمن منافسات المجموعة الرابعة، خسر المنتخب الموريتاني من نظيره منتخب بوركينا فاسو، بهدف دون رد، أحرزه بيرتراند تراوري من ركلة جزاء (90+6) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام.

وتصدر منتخب بوركينا فاسو، بهذه النتيجة، قمة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وتلاه منتخبا الجزائر وانجولا برصيد نقطة واحدة لكل منهما، ويأتي المنتخب الموريتاني رابعاً بدون نقاط.

وفي المجموعة الخامسة، خسر المنتخب التونسي من نظيره الناميبي، بهدف دون رد، أحرزه ديون هوتو (ق88) على ملعب أمادو جون كوليبالي.

وتصدر منتخب ناميبيا قمة ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة المباراة الثانية في نفس المجموعة بين منتخبي مالي وجنوب إفريقيا مساء اليوم.

يذكر أن المنتخبين العربيين المصري والجزائري كانا قد تعادلا في أولى مبارياتهما بالبطولة مع موزمبيق 2-2، وأنجولا 1-1 بالترتيب.