إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم الذي سيتولى المهمة التحكيمية لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في كأس رابطة الأندية المحترفة.



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ويدير مباراة الإسماعيلي وسيراميكا الحكم إبراهيم نور الدين ويعاونه كل من أحمد صلاح، مساعد أول، وكريم السعيد مساعد ثانٍ، ومحمود وفا حكما رابعا، فضلا عن محمد الشناوي وعاطف حسين للفار.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.