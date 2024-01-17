بسبب ديانج.. ردود أفعال طريفة من جماهير الاهلي على إهدار تاو ركلة جزاء أمام مالي

تداولت جماهير النادي الاهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إهدار الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ركلة جزاء أمام مالي، بشكل ساخر.

وقامت جماهير الاهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتداول لقطة إهدار بيرسي تاو لركلة الجزاء بطريقة طريفة، حيث وصفتها بأنها محاولة من الجنوب الأفريقي حتى لا يثير غضب زميله أليو ديانج.

ويلعب بيرسي تاو رفقة منتخب جنوب أفريقيا، ضد زميله في النادي الاهلي المالي أليو ديانج، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

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واحتسب الحكم المصري محمد عادل ركلة جزاء لصالح منتخب جنوب أفريقيا في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

وتقدم بيرسي تاو، لتسديد ركلة الجزاء، ولكنه أهدرها بطريقة غريبة، حيث وضعها في السماء ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب مالي في خطف هدف التقدم عن طريق لاعبه هماري تراوري في الدقيقة 60.