بالأرقام.. كيف تسبب بيرسي تاو في خسارة جنوب أفريقيا أمام ديانج ورفاقه؟

كشفت شبكة “سوفا سكور” عن أرقام بيرسي تاو، في مباراة منتخب جنوب أفريقيا ضد رفاق أليو ديانج، بالأمم الأفريقية، حيث كان أحد أسباب الهزيمة.

والتقى بيرسي تاو بزميله في الاهلي أليو ديانج، خلال المباراة التي جمعت بين منتخبي جنوب أفريقيا ومالي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

وخسر منتخب جنوب أفريقيا من نظيره مالي، بنتيجة هدفين دون رد، بعدما كان قريبًا من خطف هدف التقدم وتغيير مسار المباراة.

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وأهدر بيرسي تاو، ركلة الجزاء في الدقيقة 19 بطريقة غريبة، حيث وضعها في السماء ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين في الشوط الأول، قبل أن تنقلب الطاولة في الشوط الثاني ويخطف مالي الفوز.

تقييم بيرسي تاو في مباراة جنوب أفريقيا ومالي

وبحسب شبكة “سوفا سكور” للأرقام والإحصائيات، فإن بيرسي تاو حصل على تقييم 6.7، في 90 دقيقة شارك فيهم في مباراة جنوب أفريقيا ضد مالي.

ولمس بيرسي تاو، الكرة 55 مرة، حيث قام بتمرير 26 تمريرة صحيحة من أصل 37 بدقة وصلت 70٪، وأرسل عرضية غير صحيحة، و2 كرة طولية صحيحة من أصل 3.

وسدد بيرسي تاو في مباراة منتخب بلاده أمام رفاق أليو ديانج، 3 تسديدات على المرمى، و2 بعيدًا عنها، وأهدر ركلة جزاء، وفاز في محاولة مراوغة من أصل 3.

وفاز تاو في 6 التحامات أرضية من 13، وخسر التحام هوائي، وفقد حيازته على الكرة 15 مرة، وارتكب 4 أخطاء.