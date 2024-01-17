ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب مصر الأولمبي تحت القيادة الفنية لـ البرازيلي روجيرو ميكالي، اليوم، أمام منتخب قطر، في المواجهة التى تجمعهما بافتتاحية منافسات دورة دبي الدولية، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 17 ـ 28 يناير الجاري، بمشاركة خمس منتخبات هي الإمارات وقطر والسعودية ومصر والعراق.

موعد مباراة مصر وقطر في دورة دبي الدولية

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره القطري اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة باللقاء الافتتاحي ضمن منافسات دورة دبي الدولية التى تستضيفها الامارات.

قائمة منتخب مصر الاولمبي

وضمت القائمة 23 لاعبا هم: حمزة علاء وعلي الجابري ومحمد سيحا في حراسة المرمى.. محمد طارق وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس ومحمد حمدي وأحمد محمود وأحمد حسام ومحمد مغربي وأحمد رضا وأحمد عيد فى خط الدفاع.. ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي وعمر خضر وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وماجد هاني ومحمد شحاتة ومحمود جهاد فى الوسط وحسام أشرف وأسامة فيصل فى الهجوم.