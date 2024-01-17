أمم أفريقيا.. تشكيل منتخب المغرب المتوقع ضد تنزانيا في الكان الافريقي

ياسر رشاد - القاهرة - تنتظر الجماهير العربية نجاح المنتخب المغربي، الليلة، أمام تنزانيا، في مستهل مشوار المنتخبين ضمن منافسات بطولة الأمم الأفريقية، التى تستضيفها كوت ديفوار.

ويأمل عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربي، تقديم أسود الأطلس اداءا مميزا وتحقيقه الفوز لحفظ ماء وجه العرب، وذلك بعدما فشل كل من منتخب مصر والجزائر وتونس في تحقيق الانتصار بالجولة الأولي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة تنزانيا

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في الدفاع: نصير مزراوي - رومان سايس - نايف أكرد - أشرف حكيمي

في الوسط: سفيان أمرابط ـ سفيان بوفال - أمين حارث - بلال الخنوس

في الهجوم: حكيم زياش ـ يوسف النصيري

موعد مباراة المغرب وتنزانيا في أمم أفريقيا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المغرب، الثامنمة بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا

وتذاع مباراة المغرب وتنزانيا عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس بشكل حصري، وتبث اللقاء عبر شاشتها "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 3 MAX".