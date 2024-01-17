"سمعنا أن السعيد رايح الزمالك".. مدافع بيراميدز يدافع عن رمضان صبحي: أحرز أهداف معانا أكتر من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أسامة جلال، مدافع الفريق الأول لنادي بيراميدز، أن رمضان صبحي زميله في الفريق، مظلوم إعلاميا، منذ رحيله من صفوف النادي الأهلي.

قال "جلال" في برنامج تلفزيوني عبر قناة "أون تايم سبورتس": "رمضان صبحي تقريبا جايب أهداف مع بيراميدز، أكتر ما كان مع الأهلي، ولكن الإعلام سبب عدم الحديث عنه بعدما رحل عن صفوف الأحمر".

أضاف: "رمضان صبحي على طول في التمرين بيقدم أفضل مستوى، ونفس الأمر في المباريات، لكن التركيز الإعلامي مبقاش عليه أوي زي ما كان في الأهلي طبعا".

أكمل: "عبدالله السعيد أكتر لاعب يتاخد قدوة، في الملعب وبرا الملعب، تركيزه ديما في الملعب بس، ولا يتحدث عن مصيره مع النادي، وأعتقد أنه سوف يحسم أمر تجديد عقده قريبا".

أتم تصريحاته: "سمعنا أن عبدالله السعيد رايح الزمالك، لكن ده كلام الناس، جوا في غرفة الملابس لا نتحدث عن مثل هذه الأمور، وأتمنى طبعا استمراره مع فريق بيراميدز في الفترة المقبلة".

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