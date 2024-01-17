ميكالي يعلن تشكيل المنتخب الأولمبي في مواجهة قطر الودية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرازيلي ميكالي، تشكيل منتخب مصر الأولمبي، في مواجهة قطر الودية، التي ستقام بعد قليل، في دولة الإمارات.

وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: أحمد عيد وحسام عبدالمجيد وكريم الدبيس ومحمد طارق.

الوسط: محمد جهاد وأحمد عاطف "قطة" ومحمود صابر ومحمد شحاتة.

الهجوم: أسامة فيصل ومصطفى سعد ميسي.

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