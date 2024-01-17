الامارات | فعاليات رياضية وبطولات دولية في دبي خلال نهاية الأسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دبي 20 فعالية رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية متنوعة من بينها 8 بطولات دولية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وتتصدر قائمة الفعاليات بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف التي تقام في نادي الإمارات للجولف خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الجاري ويشارك فيها نخبة من نجوم الجولف العالميين أبرزهم روري ماكلروي المصنف ثاني عالميًا، وبرايان هارمان المصنف تاسع عالميًا ضمن 20 من أفضل اللاعبين في العالم.

وتنظم دبي فعاليات الدورة الـ 18 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنويًا ويقام تحت شعار "الاستدامة والأداء في كرة القدم"، ويلتقي فيه نجوم وصناع القرار في كرة القدم العالمية كل عام، ويتضمن جلستين يتحدث فيهما أبرز نجوم كرة القدم العالميين ويستعرضون خبراتهم وتجاربهم الثرية في عالم كرة القدم.

ويليه حفل جوائز "دبي جلوب سوكر" الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي والمقدم هذا العام من "نخيل"، بحضور أبرز نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين، ويحتفي بالتميز في كرة القدم حيث يتم فيه توزيع جوائز لأفضل اللاعبين والمدربين والأندية ووكلاء اللاعبين، ويستضيف فعالياته فندق ومنتجع أتلانتس جزيرة النخلة.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق دبي الدولي للدراجات المائية الذي يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية "يو آي إم " وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، على شواطئ جزر دبي للعام الثاني على التوالي، ويستقطب السباق نخبة الأبطال في المنطقة والشرق الأوسط بالإضافة إلى أفضل النجوم العالميين الذين يحرصون على المشاركة للحصول على نقاط التصنيف العالمية لفئات المحترفين.

وتنطلق منافسات النسخة 33 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة يوم الجمعة 19 يناير الجاري في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي في دبي ويشارك فيها أقوى الأندية العربية والآسيوية.

وتقام بطولة كأس آسيا للأشبال للمبارزة خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير الجاري في نادي شباب الأهلي دبي، وتقام بطولة الإمارات الدولية للكيك بوكسينج في فستيفال أرينا بدبي، وتقام بطولة البادل الدولية المفتوحة بحديقة البادل في رايب ماركت أم سقيم.

وتتضمن قائمة فعاليات نهاية الأسبوع سباق نصف ماراثون "من البرج إلى البرج" الذي يقام أول مرة يوم الأحد المقبل لمسافة 21.1 كيلومتر، كما يقام سباق الجري الشهير "ذا بابل رن" في مدينة إكسبو دبي بحديقة الفرسان، وتتاح فيه المشاركة لجميع الأعمار ومختلف المستويات البدنية وجميع أفراد الأسرة.