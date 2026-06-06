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البحرين تشيد بجهود الإمارات في إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

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البحرين تشيد بجهود الإمارات في إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى تضمنت 370 أسيرًا من الجانبين، معتبرة ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبناءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، وإسهاماتها في الإفراج عن 7471 أسيرا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عبر أربع وعشرين عملية وساطة.

وجددت الوزارة دعم المملكة للمبادرات الإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إنهاء الحرب عبر الحوار والوسائل السلمية، والتخفيف من تداعياتها الإنسانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وترسيخ السلام العادل والمستدام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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