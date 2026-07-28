الولايات المتحدة تعلن بدء مراجعة وجودها العسكري في أوروبا

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت مراجعة وجودها العسكري في أوروبا، عقب تصريحات بهذا الشأن أدلى بها بيت هيجسيث في شهر يونيو الماضي خلال اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال وكيل وزارة الدفاع (البنتاجون) إلبريدج كولبي على تطبيق إكس، إن هذه الخطوة ستكون مراجعة حقيقية تهدف إلى ضمان تحرك الناتو بسرعة وبشكل لا رجعة فيه نحو أوروبا تتولى المسؤولية الرئيسية عن دفاعها التقليدي، وفق ما أعلن الوزير هيجسيث وقتها.

وأضاف: ستكون نتيجة هذه المراجعة تسريع انتقال الناتو نحو تحالف أكثر قوة وعدالة واستدامة. انتقادات أمريكية إلى أوروبا ووجهت الولايات المتحدة انتقادات حادة إلى الدول الأوروبية التي رفضت السماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعد الناتو الموجودة على أراضيها خلال الحرب ضد إيران.

كما هدد هيجسيث الحلف بخفض الإسهامات الأمريكية في ميزانيته إذا رفضت دول معينة الوفاء بالالتزامات التي قُطعت العام الماضي خلال قمة الناتو في لاهاي.

وقتها، تعهد الحلفاء بتخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي للإنفاق الأمني بحلول عام 2035، بما فيها 3,5% للنفقات العسكرية البحتة.