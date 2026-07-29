ارتفاع أرباح «سلوشنز» 1.6% إلى 453 مليون ريال بنهاية الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 11:59 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، للربع الثاني من 2026 بنسبة طفيفية بلغت 1.6% إلى 453 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 446 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 7 ملايين ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل بمبلغ 132 مليون ريال، نتيجةً لارتفاع الإيرادات بمبلغ 338.6 مليون ريال، والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 206.6 مليون ريال.

في المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 72 مليون ريال، نتيجة لارتفاع كل من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 29 مليون ريال، ومصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 43 مليون ريال.

كما سجلت "سلوشنز" إجمالي مكاسب/ (المصاريف) الأخرى بمبلغ 27 مليون ريال مقارنة بمبلغ 23 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى مكاسب قيَم عادلة غير متكررة في الربع المماثل من العام السابق وانخفاض في إيرادات التمويل في الربع الحالي، وارتفع مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 4 ملايين ريال.

وعلى مستوى النصف الأول من 2026، ارتفع صافي الربح بنسبة 2% إلى 824 مليون ريال، مقابل 807 ملايين ريال بالنصف المماثل من العام السابق، ما يمثل زيادة بمبلغ 17 مليون ريال.