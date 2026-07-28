تحذير أممي من زيادة خطر تفشي الإيدز بسبب تراجع تمويل مكافحته

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - حذر ‌برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز (إتش.آي.في)، من أن العالم معرض لخطر عودة تفشي الوباء بعد انخفاض التمويل العالمي العام الماضي بنسبة تقارب 20%.

وأوضح البرنامج في تقريره، الذي أصدره خلال بدء أعمال المؤتمر الدولي 26 للإيدز في ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل الاتحادية أمس، أن أدوية الوقاية طويلة المفعول، وعلى رأسها لينكابافير، توفر حماية تقارب 100% من الإصابة، لكن ارتفاع أسعارها وقيود براءات الاختراع يحولان دون استفادة ملايين الأشخاص منها.

وأشار إلى أن التمويل الدولي لمكافحة الإيدز انخفض بأكثر من 1.5 مليار دولار بين عامي 2024 و2025، بنسبة 18%، فيما تراجعت المساعدات الإنمائية العالمية 23% خلال عام 2025، الأمر الذي أجبر بعض الدول على تقليص الخدمات وإغلاق منظمات مجتمعية. توفير تمويل مستدام ودعا البرنامج إلى توفير تمويل مستدام، وضمان الوصول العادل إلى الأدوية، وتعزيز الالتزام السياسي وحماية حقوق الإنسان.