"مهارات تكتيك رشاقة".. المستكاوي يعلق على فوز منتخب المغرب على تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على فوز منتخب المغرب على تنزانيا بنتيجة 3-0، في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "المغرب مع تنزانيا فروق كبيرة في كل شيء في كرة القدم".

واختتم: "مهارات تكتيك رشاقة تحركات، لا يبقى شيء، فكانت المباراة في اتجاه واحد والفوز المغربي منطقي".

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