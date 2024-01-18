أوناحي يثير الجدل بعد فوز المغرب على تنزانيا.. صورة

أثار عز الدين أوناحي، لاعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، جدلًا واسعًا بعد احتفاله خلال مباراة تنزانيا.

واحتفل أوناحي بشكل مثير وكأنه يبكي، بعد الفوز على تنزانيا في كأس أمم إفريقيا، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة اللاعب.

وأشار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن أوناحي يسخر من مدرب منتخب تنزانيا، الذي خرج بتصريحات نارية قبل المباراة.

اقرأ أيضًا.. جولة الصين تحسم مصير أوسبينا مع النصر السعودي

وكان الجزائري عادل عمروش، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، قد اتهم الاتحاد المغربي لكرة القدم، بالتحكم في مواعيد إقامة مباريات الأسود الأطلسي فى المنافسات الإفريقية.

وحقق منتخب المغرب، الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره تنزانيا، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا، أمس الأربعاء.