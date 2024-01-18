موعد مباراة سوريا و استراليا اليوم في كأس آسيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب سوريا لخوض مواجهة مهمة ضد منتخب استراليا مساء اليوم الخميس والتي ستجمع بينهما على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023.

يدخل المنتخب السوري المباراة وعينه على النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على أماله في التأهل، وذلك بعد تحقيق التعادل في الجولة الأولى أمام منتخب أوزبكستان.

بينما يضع منتخب استراليا عينه على النقاط الثلاثة لتأكيد تربعه على صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الـ16.

ويحتل المنتخب السوري المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل المنتخب الاسترالي المركز الأول في المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الهند في الجولة الأولى.

موعد مباراة سوريا واستراليا اليوم ..

وستنطلق مباراة سوريا ضد استراليا في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت مكة المكرمة وتوقيت سوريا، 3:30 بتوقيت أبو ظبي، 12:30 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا واستراليا ..

ومن المقرر أن تذاع مباراة سوريا واستراليا عبر قنوات beIN ASIAN CUP 1 و SSC1 HD و Abu Dhabi Sports Asia 1 و Alkass EXTRA One HD و Al-Rabiaa Iraq الحاصلة على حقوق بث البطولة.