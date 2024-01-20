يلا شوت الآن بث مباشر مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث عشاق الكرة العربية وجماهير الجزائر بوجه خاص مساء اليوم السبت 20 يناير 2024 عن موعد مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المقامة حاليًا في كوت ديفوار والقنوات الناقلة لـ مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو.

بث مباشر مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا

التقى المنتخبان مرتين في نهائيات العرس القاري وكلاهما في دور المجموعات ففازت الجزائر 2-1 في نسخة جنوب أفريقيا عام 1996، وردت بوركينا فاسو بالنتيجة ذاتها على أرضها عام 1998.

وقال نجم بوركينا فاسو جناح أستون فيلا الإنكليزي برتران تراوريه مسجل هدف الفوز القاتل على موريتانيا 1-0 في الجولة الأولى(90+6): "حتى لو بدأنا البطولة بشكل جيّد، هدفنا ان نتأهل بسرعة، وكي نقوم بذلك علينا الفوز حتما على الجزائر".

وتملك الجزائر ترسانة من اللاعب الجيدين القادرين على ترك بصمة إيجابية في ساحل العاج وإسعاد الجماهير. ويعول المدرب بلماضي الذي يقود منتخب بلاده منذ آب/أغسطس 2018، على تألق لاعبيه يوسف بلايلي وبونجاح إلى جانب اليافعين خصوصا لاعب وسط آينتراخت فرانكفورت الألماني فارس شايبي (21 عاما) وظهير ولفرهامبتون الإنكليزي راين آيت نوري (23 عاما)، كما سيكون بوسعه إشراك مهاجم أونيون سان-جيلواز البلجيكي محمد عمورة (23 عاما) الذي غاب عن المباراة الأولى بسبب الإصابة.

ولم يظهر قائد الخضر رياض محرز في مقابلة الخضر الأولى من النهائيات بمستوى كبير كما عهدته الجماهير الجزائرية. ويأمل بلماضي أن يستعيد محرز إمكاناته ضد بوركينا فاسو ويصنع لعب الفريق ويسجل أيضا كما كان دائما على المستطيل الأخضر رفقة ثعالب الصحراء، لتفادي سيناريو النسخة الأخيرة في الكاميرون عندما سقطت الجزائر في فخ التعادل في الجولة الأولى، وخسرت في الجولتين الثانية والثالثة وودعت المسابقة من دورها الأول.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب الجزائر وبوركينا فاسو عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب الجزائر وبوركينا فاسو عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وتلقى المنتخب الجزائري نبأ سيئًا بأن الحالة البدنية لإسماعيل بن ناصر قد لا تسمح له بالمشاركة في المباراة، ومع ذلك تظل كتيبة بلماضي ممتلئة باللاعبين القادرين على تخطي عقبة بوركينا فاسو وحجز مكانة لـ "محاربي الصحراء" في ثمن النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023:

تنقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا حصريا في الشرق الأوسط عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت - beIN SPORTS"، ومن ضمنها مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب بوركينا فاسو.

وتنقل مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا عبر شاشة قناتي بي إن سبورتس ماكس الأولى والثانية "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX" ومن الممكن متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD أو تطبيق beIN Connect.

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة الجزائرية الأرضية التي أعلنت عن إذاعة 17 مباراة ضمن مباريات بطولة كاس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023.

تشكيلة الجزائر المتوقعة اليوم

حراسة المرمى: أنطوني ماندريا

خط الدفاع: يوسف عطال - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني - ريان آيت نوري

خط الوسط: رامز زروقي - إسماعيل بن ناصر - فارس شعيبي

خط الهجوم: يوسف بلايلي - بغداد بونجاح - رياض محرز

تشكيلة بوركينا فاسو المتوقعة اليوم

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: عيسى كابوريه - إسوفو داو - إدموند تابسوبا - ستيف ياغو

خط الوسط: إبراهيم بلاتي توريه - أداما غويرا - ستيفان عزيز كي

خط الهجوم: بيرتراند تراوري - محمد كوناتيه - عبدول تابسوبا