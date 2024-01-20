مفاجأة..مانشستر يونايتد دفع مقابل تأخير انضمام اونانا لمنتخب الكاميرون

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي قد قام بسداد مقابل مادي كبير حتى يتم تأخير انضمام حارسه الكاميروني ديفيد اونانا إلى معسكر منتخب الكاميرون في العاصمة الايفوارية ابيدجان للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية .

وكان ديفيد اونانا حارس منتخب الكاميرون قد آثار الكثير من اللغط حول انضمامه لمنتخب الكاميرون قبل كأس الأمم الافريقية حيث فضل اونانا الاستمرار مع ناديه مانشيستر يونايتد حيث شارك في مباراة مانشيستر يونايتد مع توتنهام في الدوري الأنجليزي يوم ١٤ يناير الحالي قبل يوم واحد من مواجهة الكاميرون الاولى في البطولة امام منتخب غينيا ليقرر الجهاز الفني بقيادة روجبيرت سونج عدم مشاركته في المباراة لكنه عاد واشركه في مباراة الكاميرون امام السنغال والتي خسرتها اسود الكاميرون بثلاثة أهداف لهدف وبعد أداء آثار الكثير من الأنتقادات للحارس اونانا الا ان المدير الفني للكاميرون رفض توجيه اللوم للاعبه حيث قال عقب المباراة: لاشك اننا خسرنا مباراة مهمة ليس هناك أي لاعب مقصر في الفريق ولا يجب ان نغفل ان السنغال كانت افضل منا في المباراة. لدينا مباراة قادمة امام جامبيا ولا شك يساورني في الفوز بها والتأهل للدور الثاني .

وقالت الديلي ميل ان مانشيستر يونايتد سدد ٧٩ الف جنية استرليني للاتحاد الكاميروني لتأخير انضمام اونانا لمعسكر الأسود التي لا تقهر إلى جانب مبلغ اخر لتكاليف طائرة خاصة سافر بها اونانا إلى كوت ديفوار من العاصمة البريطانية لندن .

وكان ديفيد اونانا قد أكد عقب مباراة السنغال ان منتخب الكاميرون أدى مباراة قوية وان منتخب بلاده كان قادرا على ادراك التعادل بعدما تقاسم السيطرة على المباراة مع منتخب السنغال .