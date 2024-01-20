تشكيل منتخب تونس أمام مالي في كأس أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس، عن التشكيل الاساسي لفريقه أمام مالي، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مباريات المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا.

وخسر منتخب تونس مباراة الجولة الأولى أمام ناميبيا بهدف دون رد، بينما مالي يتصدر الترتيب برصيد 3 نقاط بالفوز على جنوب إفريقيا.

ويشهد تشكيل الأساسي منتخب تونس أمام مالي، غياب الظهير الأيسر علي معلول المحترف ضمن صفوف الأهلي.

تشكيل تونس أمام مالي

حراسة المرمي: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: وجدي كشريدة، علي العابدي، ياسين مرياح ومنتصر الطالبي.

خط الوسط: عيسي العيدوني، إلياس السخيري، أنيس بن سليمان وحمزة رفيع.

خط الهجوم: إلياس العاشوري ويوسف المساكني.