طارق السيد يكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ، تفاصيل جديدة بشأن تعاقدات الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الحالي بعد حل أزمة القيد.

وقال طارق السيد فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" الزمالك يسعي لعقد صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة بعد حل أزمة القيد، وهذا نجاح من المجلس الحالي ، بعد حل الملفات الصعبة، منها أزمة القيد.

وأضاف:" الزمالك الآن في مرحلة التفاوض مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ، وهناك أكثر من اسم فى مرحلة التفاوض.