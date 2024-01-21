الامارات | ثنائية للمزروعي و«الصقران» في بطولة الظفرة للخيول العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت خيول زايد المزروعي ومربط الصقران ثنائية خلال المنافسات التأهيلية في اليوم الثاني للنسخة الرابعة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، «للمرابط الخاصة». واستهلت «فيغاس آر إم» لريجينالدو خوسيه، المنافسات بتصدرها لفئة المهرات عمر ثلاث سنوات (أ). وتصدرت «دي زيمام» لزايد المزروعي، القسم «ب».

وأحرزت المركز الأول في فئة الأفراس عمر 4-6 سنوات (أ)، «إس كيو كهرمانة» لمربط الصقران.

وشهد القسم (ب) للأفراس عمر 4-6 سنوات، منافسة قوية على الصدارة وذهب المركز الأول إلى «دي مشيرة» التي أكملت ثنائية لخيول زايد المزروعي، بعد تعادلها في النقاط مع الوصيفة «باسطة» لمربط الياه.

وأكملت ثنائية مربط الصقران «إس كيو بسمة»، بعد فوزها بشوط فئة الأفراس عمر سبع سنوات وما فوق للقسم (أ). وتصدرت «شيلسون سيلك رود» لمحمد الصيعري، القسم (ب) للأفراس عمر سبع سنوات وما فوق. واختتمت الفعاليات بأول أشواط فئات الخيول الذكور للأمهار عمر سنة (أ)، وأحرز المركز الأول «يزن مغيدر» لمحمد الزعابي.