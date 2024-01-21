أمم أفريقيا .. منتخب تونس يشكو حكم مباراة مالي

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس الاتحاد التونسي لكرة القدم، التقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف"، في حق الغاني دانيال لاريا، الذي أدار مواجهة نسور قرطاج ومالي التي أقيمت أمس السبت ، لحساب الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.



وقال حسين جنيح عضو مجلس إدارة الاتحاد التونسي ، أن الحكم تغاضى عن ركلة جزاء واضحة لصالح فريق بلاده.

ويحتل المنتخب الوطني ، الترتيب الثالث في مجموعته برصيد نقطة وحيدة، عقب الخسارة أمام نامبيا بأولى الجولات وتعادل في اللقاء الثاني أمام مالي الذي يتصدرالترتيب ب4 نقاط.

وتبقي نتيجة الانتصار في الجولة الثالثة والأخيرة أمام جنوب أفريقيا ، الفرصة الوحيدة للمنتخب التونسي من أجل ضمن العبور إلى ثمن نهائي المنافسات.

مصر في أمم أفريقيا ..

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساء غد الإثنين ، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وضمت القائمة النهائية التي يخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية ، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.