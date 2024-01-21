أمم أفريقيا .. منتخب الكونغو يهدر ركلة جزاء أمام المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - أهدر منتخب الكونغو الديمقراطية ركلة جزاء أمام المغرب ، في الشوط الأول خلال اللقاء الجاري بينهما الآن لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





وتقدم منتخب المغرب بهدف عند الدقيقة الخامسة عبر اللاعب أشرف حكيمي.

وبدأ منتخب المغرب اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد الشيبى – نايف أكرد – رومان سايس – أشرف حكيمى.

خط الوسط: عز الدين أوناحى – سليم أملاح – سفيان أمرابط.

خط الهجوم: سفيان بوفال – يوسف النصيرى – حكيم زياش.

ويخوض منتخب المغرب مباراة الكونغو محتلاً صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه الكبير على تنزانيا بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى، بينما تعادل منتخب الكونغو الديموقراطية مع نظيره الزامبى، بهدف لمثله.