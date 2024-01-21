ليفاندوسكي يقود تشكيل برشلونة في مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال بيتيس، المقرر لها اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان على ملعب «بينتو فيامارين»، معقل ريال بيتيس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الليجا الإسبانية.

يدخل برشلونة المباراة وعينة على نقاط المباراة الثلاث، من أجل الاقتراب أكثر من صدارة ترتيب الدوري، والذي يتصدره فريق جيرونا برصيد 49 نقطة، حيث يتواجد برشلونة في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

فيما يأمل ريال بيتيس في تقديم مباراة جيدة واقتناص الثلاث نقاط، من أجل الاقتراب أكثر من المربع الذهبي، حيث يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

حراسة المرمى: بينيا.

الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، بالدي.

الوسط: دي يونج، بيدري، جوندوجان.

الهجوم: يامال، ليفاندوفسكي، توريس.