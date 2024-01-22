رسميًا.. الشباب السعودي يعلن رحيل بانيجا

اعلن نادي الشباب السعودي، عن رحيل القائد الأرجنتيني إيفر بانيجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

وكشف نادي الشباب السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، مقطع فيديو للاعب الأرجنتيني، اليوم الأحد، بتعليق:”غادرنا كلاعب.. لكنه سيبقى في قلوبنا”.

وكان لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني قد انضم إلى صفوف الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

اقرأ أيضًا.. اتحاد الكرة يعلن عودة محمد صلاح إلى ليفربول

وشارك بانيجا صاحب الـ 35 عامًا بقميص الشباب السعودي في 108 مباراة، حيث سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 25 هدفًا آخرين.

ويستعد الشباب لمواجهة نظيره روما الإيطالي، في مباراة ودية، يوم الأربعاء الموافق 24 يناير، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وارتبط اسم فوفانا لاعب النصر السعودي بالانتقال إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليكون بديلًا عن إيفر بانيجا.