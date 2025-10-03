كونفرنس ليغ: كريستال بالاس يُحطّم سلسلته القياسية من دون هزيمة

الرياص - اسماء السيد - باريس : حطّم كريستال بالاس في مشاركته الأولى الكاملة في مسابقة أوروبية سلسلته القياسية للمباريات من دون هزيمة بفوزه على دينامو كييف الأوكراني 2 0 الخميس في الجولة الأولى من مسابقة كونفرنس ليغ لكرة القدم.

ورفع بالاس الذي تعرض لخسارته الاخيرة أمام نيوكاسل بنتيجة 0 5 في 16 نيسان/أبريل، سلسلته إلى 19 مباراة تواليا من دون هزيمة في مختلف المسابقات، محطما رقمه القياسي السابق بقيادة المدرب بيرد هيد عام 1969.

وكان بالاس عادل رقمه القياسي السابق من 18 مباراة بفوزه على ليفربول بطل انكلترا بنتيجة 2 1 في المرحلة السادسة من الدوري الاسبوع الماضي.

وحقق رجال المدرب النمسوي أوليفر غلاسنر 11 فوزا مقابل 8 تعادلات في سلسلة قياسية، ما يعكس التطور الكبير للنادي الانكليزي.

ويحمل نوتنغهام فوريست الرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات من دون هزيمة في تاريخ كرة القدم الإنكليزية مع 40 مباراة في عام 1978.

في لوبلين البولندية حيث يخوض دينامو مبارياته الأوروبية البيتية هذا الموسم بسبب الحرب في أوكرانيا، سجّل الجناح الكولومبي دانييل مونيوس هدف التقدم برأسية رائعة في الشوط الأول لكريستال بالاس.

واضاف إيدي نكيتياه الهدف الثاني مستغلا تمريرة عرضية رائعة من الإسباني ييريمي بينو (58).

وأكمل بالاس المبارة بعشرة لاعبين قبل ربع ساعة من صافرة النهاية اثر طرد مدافعه الكرواتي بورنا سوسا بعد نيله بطاقة صفراء ثانية.

وحجز بالاس مقعده إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد فوزه على مانشستر سيتي في نهائي كأس إنكلترا في الموسم الماضي، لكن خسارته لمعركته القضائية بشأن مخالفته قواعد الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) التي تحكم ملكية الأندية المتعددة، جعلته يكتفي بالمشاركة في كونفرنس ليغ.

وكانت التجربة الوحيدة السابقة للنادي الإنكليزي في المسابقات القارية هي مباراتي ذهاب وإياب في كأس إنترتوتو عام 1998.