يوروبا ليغ: ليل يفوز على روما في عقر داره

الرياص - اسماء السيد - روما : فاز ليل الفرنسي على مضيفه روما الإيطالي 1 0 في مباراة تألق خلالها حارسه التركي بيركي أوزير بتصديه لركلة جزاء ثلاث مرات، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم الخميس.

ويدين ليل بفوزه على الملعب الأولمبي بهدف مهاجمه الإيسلندي هاكون أرنار هارالدسون (6)، لحارسه أوزير الذي فرض نفسه نجما للمباراة بعدما تصدى لركلة جزاء نفذت ثلاث مرات، احتسبها الحكم في الدقيقة 81 بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لتأكيد لمسة يد على الجزائري عيسى ماندي داخل المنطقة المحرمة، نفذها البديل الأوكراني أرتيم دوفبيك على يسار الحارس الذي تصدى لها.

وطالب الحكم بإعادة الركلة بسبب دخول لاعبي ليل إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذها، فانبرى لها دوفبيك وصدها أوزير مجددا في سيناريو مشابه، قبل أن يطالب الحكم بإعادتها للمرة الثالثة بسبب خروج الحارس من مرماه، ليعود أوزير للتألق بتصديه للمهاجم الشاب الأرجنتيني ماتياس سوليه الذي سددها الكرة على الجهة اليمنى.

وكان روما استهل مشواره في المسابقة التي حل فيها وصيفا عام 2023 بفوز ثمين على مضيفه نيس الفرنسي 2 1، فيما تغلب ليل على بران بيرغن النروجي 2 1.

كما أنهى ليل، القادم من خسارتين تواليا في الدوري، سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية لمضيفه في مختلف المسابقات.

وبكّر ليل في افتتاح التسجيل بعد 6 دقائق من صافرة البداية، بعدما تمكن البلجيكي توماس مونييه من انتزاع الكرة من اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس، لتصل إلى البرتغالي فيليكس كوريا الذي مررها بدوره إلى هارالدسون تابعها بقدمه اليمنى قوية أسفل العارضة.

وكاد المغربي أسامة الصحراوي يضيف الثاني بعد تبادل مع هارالدسون فسدد كرة منخفضة بقدمه اليسرى إلى الجهة اليمنى للمرمى (30).

وأنقذ الجزائري عيسى ماندي فريقه ليل من هدف التعادل بعدما تصدى لكرة أمام مرماه اثر تسديدة من نائل العيناوي بقدمه اليمنى (35).

وخسر قائد ليل المهاجم الدولي السابق المخضرم أوليفييه جيرو (39 عاما) مواجهته مع الحارس الصربي ميلي سفيلار الذي تصدى لكرته (54)، ووجه الإيرلندي إيفان فيرغوسن ضربة رأسية مرت بجانب قائم ليل (56).

ومُني نيس بخسارته الثانية وجاءت أمام مضيفه فنربهتشه التركي بهدفي كيريم أكتوركوغلو (3 و25) مقابل هدف الإسباني كيفن كارلوس (37 من ركلة جزاء).

وعوض فنربهتشه خسارته الاولى أمام دينامو زغرب الكرواتي 1 3.

وافتتح ريال بيتيس الإسباني رصيده من الانتصارات بعد تعادله مع نوتنغهام فوريست الانكليزي 2 2 في مستهل مبارياته، بفوزه في عقر داره على لودوغوريتس البلغاري بهدفي الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو (31) وسون هيدالغو خطأ في مرمى فريقه (53).

وواصل بولونيا الإيطالي بتعادله أمام ضيفه فرايبورغ الالماني 1 1 دوامة هدر النقاط حيث فشل في الفوز للمباراة الثالثة تواليا في مختلف المسابقات، منها خسارة أمام استون فيلا الانكليزي 0 1 في الجولة الاولى.

تقدم بولونيا بهدف مهاجمه ريكاردو أورسيليني (29)، وأدرك فرايبورغ التعادل عبر الدولي النمسوي تشوكوبويكي أدمو (57 من ركلة جزاء).

وفاز فيكتوريا بلزن التشيكي على ضيفه مالمو السويدي 3 0، ويونغ بويز السويسري على مضيفه أف سي أس بي الروماني 2 0، وبران بيرغن النروجي على اف سي اوتريخت الهولندي 1 0.