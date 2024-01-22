منتخب جنوب أفريقيا يفوز على ناميبيا برباعية نظيفة بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة جنوب أفريقيا وناميبيا التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وفاز منتخب جنوب أفريقيا على نظيره ناميبيا بنتيجة 4-0 على ملعب كورهوجو.

سجل هدف جنوب أفريقيا الأول، بيرسي تاو في الدقيقة 14 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف جنوب أفريقيا الثاني، ثيمبا زواني في الدقيقة 25 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف جنوب أفريقيا الثالث، ثيمبا زواني في الدقيقة 40 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف جنوب أفريقيا الرابع، ثابيلو ماسيكو في الدقيقة 75 من زمن شوط المباراة الثاني.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة الخامسة، بينما احتل ناميبيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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