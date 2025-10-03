بوليسيك وماكيني يتقدمان قائمة الولايات المتحدة لمواجهتي الإكوادور وأستراليا وديا

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : تقدّم مهاجم ميلان الايطالي كريستيان بوليسيك ولاعب وسط غريمه يوفنتوس ويستون ماكيني قائمة المنتخب الأميركي المستدعاة لمباراتين وديتين هذا الشهر، في سلسلة من ست مباريات تحضيرية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وخاض المنتخب الأميركي الذي تستضيف بلاده مونديال 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، مباراتين مع كوريا الجنوبية واليابان الشهر الماضي، خسر في الأولى 0 2 وفاز في الثانية بالنتيجة عينها.

ويلعب منتخب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مواجهتيه التحضيريتين المقبلتين مع ضيفيه الإكوادوري في 11 تشرين الأول/أكتوبر والأسترالي في 15 منه، قبل مباراتين في تشرين الثاني/نوفمبر على أرضه مع الباراغواي والأوروغواي.

ولم يلعب ماكيني دوليا منذ آذار/مارس، بعدما فضّل بوكيتينو استدعاء لاعبين أقل خبرة.

وتشمل عودة اللاعبين الذين يُعدون من بين الأبرز في المنتخب، مدافع فولهام الإنكليزي أنتوني روبنسون الذي يستعد لخوض أولى مبارياته هذا العام بعد تعافيه من سلسلة إصابات.

كما عاد مدافع سلتيك الاسكتلندي كاميرون كارتر فيكرز ولاعب وسط ليون الفرنسي تانر تيسمان، بعدما استدعى بوكيتينو 15 لاعبا لم يكونوا ضمن معسكر أيلول/سبتمبر الماضي.

ويدخل بوليسيك المعسكر وهو في قمة مستواه، بعدما سجل ستة أهداف في سبع مباريات مع ميلان هذا الموسم.

وكان بوكيتينو اصطدم مع بوليسيك في وقت سابق هذا العام بسبب قراره عدم المشاركة في الكأس الذهبية عقب موسم مرهق في الدوري الإيطالي، لكنه قال للصحافيين الخميس إن بوليسيك هو "اللاعب الأهم حاليا في المنتخب الوطني".

وشدَّد مدرب توتنهام وتشلسي السابق على أنه يتوقع من جميع اللاعبين إثبات أحقيتهم بالوجود في قائمة كأس العالم، مؤكدا أن لا أحد يملك مكانا مضمونا.

وقال "ليس لأن اسمك هذا أو ذاك، يعني أنك تضمن مكانك في قائمة كأس العالم".