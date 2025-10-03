إحياء التوكنات الاصطناعية مع صعود القيمة السوقية للعملات المستقرة

تام شمس - الجمعة 3 أكتوبر 2025 03:34 مساءً - تشهد العملات المستقرة الاصطناعية عودة قوية هذا العام، مع تجدد الثقة في آليات التمويل المصممة لتحييد التقلبات عبر استراتيجيات التحوّط المحايدة (Delta-hedged).

في يوم الأربعاء، أعلنت شركة SUI Group المدرجة للتداول العام والمختصة بتوفير التعرض لسلسلة Sui عن خطط لإطلاق suiUSDe و USDi، واللتين وُصفتا بأنهما أول عملتين مستقرتين أصليتين ضمن منظومة Sui. ويجري تطوير المبادرة بالتعاون مع Ethena Labs ومؤسسة Sui Foundation.

وتتبنى العملتان المستقرتان نهجين مختلفين للحفاظ على ربطهما بالدولار. حيث ستكون USDi مدعومة بالكامل بأسهم مُرمّزة من صندوق BlackRock’s USD Institutional Digital Liquidity Fund المُرمز (BUIDL)، وهو صندوق سوق نقدي منظم يحتفظ بسندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل وما يعادلها من النقد.

في المقابل، ستكون suiUSDe عملة مستقرة اصطناعية تستخدم استراتيجية تحوّط محايدة دلتا، عبر الجمع بين ضمانات مشفرة ومراكز بيع آجلة قصيرة، للحفاظ على استقرار قيمتها.

ويُعد التعاون مع Ethena لافتًا؛ إذ إن منتجها الرئيسي USDe يُعتبر حاليًا أكبر دولار اصطناعي في السوق. ويُحافظ USDe على ربطه بالدولار من خلال مراكز مضمونة يتم تحوّطها بعقود آجلة دائمة، وهو تصميم ساعده على كسب زخم باعتباره بديلاً أكثر كفاءة من حيث رأس المال مقارنة بالعملات المستقرة المدعومة بالفِيات.

ووفقًا لـ CoinMarketCap، يبلغ رأس المال السوقي لـ USDe حاليًا 14.8 مليار دولار، أي أنه أكثر من تضاعف منذ يوليو.

رأس المال السوقي لـ USDe تضاعف بشكل لافت في الأشهر الأخيرة. المصدر: CoinMarketCap

من جهة أخرى، تحتل منظومة Ethena مركزًا محوريًا في تسجيل رفوف الأوراق المالية بقيمة 2 مليار دولار لشركة Mega Matrix المدرجة في البورصة، والتي تقوم بتجميع توكن الحوكمة الخاص بـ Ethena المُرمز (ENA). امتلاك ENA قد يمنح الشركة تعرضًا للإيرادات الناتجة عن بروتوكول الدولار الاصطناعي USDe.

ويمكن أن يمثل إدخال عملات مستقرة أصلية خطوة مهمة لشبكة Sui، التي برزت كإحدى أسرع سلاسل البلوكشين من الطبقة الأولى نموًا.

طوّرت Mysten Labs الشبكة مع تركيز على المعالجة المتوازية للمعاملات لتعزيز قابلية التوسع والكفاءة. وبحسب بيانات هذا الأسبوع، تحتل Sui المرتبة 15 عالميًا بين سلاسل البلوكشين من حيث القيمة السوقية، عند أكثر من 13 مليار دولار بقليل.

السوق العالمي للعملات المستقرة يتجاوز 300 مليار دولار

تخطى السوق العالمي للعملات المستقرة علامة فارقة جديدة، مع تجاوز إجمالي القيمة المتداولة 300 مليار دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

ورغم التوسع السريع للعملات المستقرة الاصطناعية، فإنها لا تزال تمثل نسبة صغيرة فقط من السوق، الذي تهيمن عليه العملات المستقرة التقليدية والمدعومة بالكامل.

وقد دعمت التطورات التنظيمية الأخيرة في الولايات المتحدة نمو هذا القطاع، خصوصًا بعد إقرار قانون GENIUS وهو تشريع يحدد معايير الاحتياطي والإفصاح للعملات المستقرة المدعومة بالدولار والذي يُنظر إليه كخطوة إيجابية نحو وضوح أكبر وتبني مؤسسي أوسع.

وبالرغم من تصاعد المنافسة، ما زالت Tether المُرمز (USDT) و Circle المُرمز (USDC) تتصدران السوق. فقد سجلت USDT تدفقات صافية بلغت 19.6 مليار دولار خلال الربع الثالث، تلتها USDC بـ 12.3 مليار دولار وUSDe بـ 9 مليارات دولار، وفقًا لبيانات الصناعة.

تدفقات العملات المستقرة خلال آخر 90 يومًا. المصدر: RWA.xyz

ومع ذلك، تدخل Sui ميدانًا مزدحمًا لشبكات العملات المستقرة، حيث لا تزال Ethereum تهيمن على المشهد، مستضيفةً أكثر من نصف إجمالي العملات المستقرة المتداولة.