Crypto.com تدمج بروتوكول Morpho للإقراض لتقديم عوائد مستقرة على بلوكشين Cronos

تام شمس - الجمعة 3 أكتوبر 2025 03:34 مساءً - سيتمكن مستخدمو منصة Crypto.com قريبًا من إقراض الأصول الرقمية المغلّفة وكسب عوائد على العملات المستقرة عبر Morpho، وهو بروتوكول إقراض لامركزي (DeFi).

ووفقًا لبيان صدر يوم الخميس، سيطلق بروتوكول Morpho أسواق إقراض للعملات المستقرة على بلوكشين Cronos، مع توقع إطلاق أول الخزائن هذا العام. وسيسمح التكامل للمستخدمين بإيداع الإيثر (ETH) أو البيتكوين (BTC) المغلّفين في خزائن Morpho واقتراض عملات مستقرة مقابلها للحصول على عوائد.

الأصول المغلّفة هي رموز تمثل عملة مشفرة على بلوكشين آخر. وعلى Cronos، تعمل رموز مثل CDCETH وCDCBTC كمرآة لعملة ETH وBTC، ما يتيح للمستخدمين نقل القيمة إلى الشبكة والوصول إلى أسواق الإقراض اللامركزي دون مغادرتها.

وقال Merlin Egalite، الشريك المؤسس لـMorpho، في حديثه إلى Cointelegraph إن الهدف هو تقديم "تجربة مستخدم موثوقة في الواجهة، مع بنية تحتية DeFi في الخلفية". وسيتم دمج البروتوكول مباشرة في منصات Crypto.com، مما يجعل ميزات الإقراض متاحة لمستخدمي المنصة.

إجمالي القيمة المقفلة في بروتوكولات الإقراض اللامركزي. المصدر: DeFiLlama

أصبح Morpho، الذي يطابق بين المقرضين والمقترضين على منصات مثل Aave وCompound، ثاني أكبر بروتوكول إقراض DeFi، بإجمالي قيمة مقفلة يبلغ حوالي 7.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات DeFiLlama.

وأكد Egalite أيضًا أن البروتوكول سيكون متاحًا للمستخدمين في الولايات المتحدة. وفي حين أن قانون Genius يحظر على مُصدري العملات المستقرة دفع عوائد مباشرة لحامليها، أوضح أن "إقراض عملة مستقرة وكسب عائد منها نشاط منفصل ومستقل عن المُصدر، وبالتالي لا ينطبق عليه هذا التقييد".

قانون Genius يثير تساؤلات حول عوائد العملات المستقرة

جاء التعاون بين Morpho وCrypto.com بعد أسابيع قليلة فقط من تكامل مماثل بين Morpho ومنصة Coinbase الأمريكية.

ففي 18 سبتمبر، أعلنت Coinbase أنها ستدمج بروتوكول Morpho مباشرة في تطبيقها مع خزائن تُدار من شركة الاستشارات DeFi Steakhouse Financial.

ومثل تكامل Crypto.com، تتيح الميزة للمستخدمين إقراض عملة USDC دون الحاجة لمغادرة المنصة أو استخدام محافظ خارجية.

وبحسب Coinbase، فإن هذا التكامل الجديد سيمكن المستخدمين من الوصول إلى أسواق الإقراض على السلسلة وتحقيق عوائد تصل إلى 10.8%، وهي نسبة أعلى بكثير من معدل المكافآت الحالي البالغ 4.5% سنويًا لحاملي USDC على المنصة.

بعد أيام قليلة، صرّح براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لـCoinbase، بأن هدف الشركة هو أن تصبح "تطبيقًا فائقًا" (super app) في مجال الكريبتو، ليحل في نهاية المطاف محل الحاجة للبنوك التقليدية.

ولم يكن مفاجئًا أن تواجه البنوك هذه التحركات بالاعتراض. ففي أغسطس، وجّه معهد سياسات البنوك (BPI) وعدة مؤسسات مالية أمريكية رسالة إلى الكونغرس تحثه على سد ثغرات العملات المستقرة التي، بحسب زعمهم، تسمح للمُصدرين بالمنافسة مع البنوك دون الخضوع لمستوى مماثل من الرقابة.

وأشارت الرسالة إلى أن الفشل في معالجة هذه القضية قد يؤدي إلى سحب ما يصل إلى 6.6 تريليون دولار من ودائع النظام المصرفي الأمريكي.

وفي 16 سبتمبر، ردّت Coinbase عبر منشور مدونة، ووصفت اتهامات البنوك بأنها "زائفة"، مؤكدة أنه لا يوجد دليل على أن نمو العملات المستقرة تسبب في سحب الودائع من البنوك المحلية. وجاء في المنشور:

"المؤسسات التي تحذر الآن من ’مخاطر نظامية‘ هي نفسها التي تجني عشرات المليارات من رسوم معالجة البطاقات، والتي يمكن للعملات المستقرة أن تتجاوزها تمامًا."

وعلى الرغم من أن قانون Genius، الذي تم توقيعه في يوليو 2025، حظر العملات المستقرة ذات العوائد المباشرة، إلا أنه لا يمنع صراحةً البورصات أو الشركات التابعة لها من توفير منتجات تتيح تحقيق عوائد.