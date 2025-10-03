عضوة بمجلس شيوخ ولاية نيويورك تقترح فرض ضريبة على استهلاك الطاقة في تعدين العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 3 أكتوبر 2025 03:34 مساءً - قدمت السيناتورة في ولاية نيويورك ليز كروغر يوم الأربعاء مشروع قانون لفرض ضرائب انتقائية على استهلاك الطاقة من قبل شركات تعدين العملات المشفرة التي تشغّل مرافق داخل الولاية.

تُفرض الضريبة المقترحة على استهلاك الطاقة وفق شرائح مختلفة، حيث لا تُفرض أي رسوم على المعدّنين الذين يستهلكون 2.25 مليون كيلوواط/ساعة أو أقل سنويًا.

بينما تُفرض ضريبة قدرها سنتان لكل كيلوواط/ساعة على من يستهلكون بين 2.26 مليون و5 ملايين كيلوواط/ساعة سنويًا. أما من يستهلكون بين 5 ملايين و10 ملايين كيلوواط/ساعة فسيدفعون 3 سنتات لكل كيلوواط/ساعة.

فيما تصل الضريبة إلى 4 سنتات لكل كيلوواط/ساعة على الاستهلاك حتى 20 مليون كيلوواط/ساعة. وبالنسبة للمعدّنين الذين يتجاوز استهلاكهم 20 مليون كيلوواط/ساعة سنويًا، فستُفرض عليهم ضريبة قدرها 5 سنتات لكل كيلوواط/ساعة.

الصفحة الأولى من مشروع قانون الضريبة على استهلاك طاقة التعدين الذي قدمته السيناتورة ليز كروغر. المصدر: مجلس شيوخ ولاية نيويورك

يستثني المقترح المعدّنين الذين يستخدمون الطاقة المتجددة بنسبة 100%. وكان يُسمح لهؤلاء بالعمل في نيويورك خلال فترة حظر التعدين المؤقتة التي وقّعتها الحاكمة كاثي هوشول في 2022، وانتهت صلاحيتها في 2024.

يُعتبر تعدين العملات المشفرة نشاطًا شديد التنافسية بهوامش ربح ضيقة. وفرض ضريبة على الطاقة من شأنه أن يزيد من تآكل هذه الهوامش، وقد يدفع المعدّنين الذين يعتمدون على الكهرباء من الشبكة العامة إلى مغادرة الولاية والانتقال إلى ولايات أخرى لا تفرض هذه التكاليف الإضافية.

تكلفة الكهرباء مسألة حياة أو موت في صناعة التعدين

الشركات التي تمتلك الموارد اللازمة لشراء الأراضي، وبناء المرافق، وتطوير البنية التحتية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة في المناطق النائية، تستطيع التخفيف أو تجاوز التكاليف المتغيرة للطاقة، والتي تمثل عنصرًا حاسمًا في عمليات التعدين.

وهذا يمنحها ميزة تنافسية على المعدّنين الأصغر حجمًا وحتى بعض الكبار الذين يعتمدون على الطاقة المأخوذة من الشبكة بأسعار التجزئة.

متوسط تكلفة تعدين بيتكوين واحد ارتفعت في الربع الأول من 2025. المصدر: TheMinerMag

بحسب TheMinerMag، فقد تجاوز متوسط تكلفة تعدين بيتكوين واحد (BTC) حاجز 70,000 دولار في الربع الثاني من 2025، وسط ارتفاع صعوبة التعدين وزيادة قوة الشبكة الحاسوبية (الهاش ريت).

كما ارتفعت أسعار الطاقة في الربع الأول من 2025 إلى حوالي 0.08 دولار لكل كيلوواط/ساعة، ما ضاعف التكاليف مقارنةً بالعائدات بالنسبة لشركة TeraWulf التي تمتلك منشأة في شمال ولاية نيويورك، وهو ما أدى إلى تسجيلها خسائر بلغت 61.4 مليون دولار خلال الفترة.