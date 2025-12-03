أسهم الخزائن الرقمية تقود تعافي شركات الكريبتو بعد بداية متقلبة لديسمبر

تام شمس - الأربعاء 3 ديسمبر 2025 08:50 مساءً - تتصدر خزائن الأصول الرقمية (DATs) موجة التعافي في أسهم الكريبتو، مع ارتداد الأسواق بعد موجة تصفية ضخمة للرافعة المالية في مطلع الشهر.

شهدت خزائن إيثيريوم تحسناً ملحوظاً يوم الثلاثاء، بما في ذلك شركة EthZilla المُرمز (ETHZ) المدرجة في بورصة ناسداك، التي ارتفع سهمها بنسبة 12.35% ليصل إلى 10.80 دولارات في تداولات ما بعد الإغلاق، وفق بيانات Google Finance.

أما أكبر خزانة إيثيريوم في العالم، BitMine التي أفادت التقارير بأنها تشتري الانخفاض هذا الأسبوع فقد حققت مكاسب ثنائية الرقم أيضاً، إذ ارتفع سهم BMNR بنسبة 10.26%.

ووصل سعر سهم BitMine إلى 32.40 دولاراً في تداولات ما بعد الإغلاق، مرتفعاً بأكثر من 650% منذ إعلان استراتيجيتها الخاصة بالإيثيريوم في نهاية يونيو.

في المقابل، كان أفضل أداء يوم الثلاثاء من نصيب شركة التعدين والاستثمار في الكريبتو Thumzup Media Corp المُرمز (TZUP)، التي ارتفع سهمها بنسبة 13.25% على ناسداك.

أداء أسهم DAT الكريبتو يوم الثلاثاء. المصدر: SoSoValue

أسهم الخزائن المرتبطة بالبيتكوين تتعافى بوتيرة أبطأ

حققت عدة شركات خزائن بديلة مكاسب قوية تجاوزت نظيراتها المرتبطة بالبيتكوين (BTC) خلال تعافي السوق.

سجلت GD Culture Group المُرمز (GDC) وهي شركة لإنتاج المحتوى الافتراضي وخزانة لعملة TRUMP الميمية ارتفاعاً بنسبة 11.4%.

وسجلت خزانة سولانا HSDT مكسباً بنسبة 9.36%، بينما ارتفعت Sui Group Holdings المُرمز (SUIG) بنسبة 7.7%.

أما أكبر خزانة كريبتو في العالم، شركة Strategy المُرمز (MSTR) التابعة لمايكل سايلور، فحققت مكاسب أكثر تواضعاً بلغت 5.78%، مع وصول سعر السهم إلى 188 دولاراً خلال التداولات اليومية.

ولا يزال سهم Strategy منخفضاً بنسبة 37.4% منذ بداية العام، حيث جاءت معظم خسائره بعد انعكاس السوق في منتصف أكتوبر.

BitMine تواصل شراء الانخفاض

أفادت بيانات Lookonchain وArkham Intelligence بأن BitMine واصلت شراء الإيثيريوم هذا الأسبوع، إذ اشترت 7,080 ETH بقيمة 19.8 مليون دولار يوم الاثنين، و18,345 ETH بحوالي 55 مليون دولار يوم الثلاثاء.

ولم تؤكد الشركة هذه المشتريات رسمياً بعد.

ارتفع سعر الإيثيريوم إلى أعلى مستوى خلال خمسة أيام عند 3,060 دولارات خلال تداولات صباح الأربعاء.