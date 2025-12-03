سهم MSTR يهبط بقوة بعد تجاوز قيمة حيازته من البيتكوين قيمته السوقية

تراجعت القيمة السوقية لشركة ستراتيجي (MSTR)، أكبر مالك مؤسساتي للبيتكوين، إلى نحو 50.7 مليار دولار، بينما تقدر قيمة ما تمتلكه من البيتكوين بحوالي 60.4 مليار دولار، ما تسبب في فجوة تقييم غير مسبوقة.

هذا يعني أن المستثمرين يحصلون فعليا على بيتكوين الشركة بسعر أقل من السوق، إضافة إلى أعمالها البرمجية التي تُسعَّر سلبيا.

حتى بعد احتساب ديون الشركة البالغة 8.2 مليار دولار، تبقى قيمة صافي حيازاتها من البيتكوين أعلى من قيمتها السوقية الحالية.

وجاء هذا الانفصال وسط موجة بيع عنيفة أدت إلى هبوط سهم MSTR بنحو 57% منذ أكتوبر، مع ضغوط من زيادة متطلبات الهامش، وارتفاع البيع على المكشوف، واحتمال إعادة تصنيف MSCI.

ويرى محللون أن ما يحدث مدفوع بعوامل سوقية خارجية أكثر من كونه ضعفا في أساسيات الشركة.

وفي ظل الاضطرابات، عززت “ستراتيجي” مركزها النقدي بإضافة 1.44 مليار دولار لتمويل التزاماتها لأكثر من 21 شهر.

لكن تصريحات حول احتمال بيع جزء من احتياطي البيتكوين أثارت جدلا بين مجتمع العملات الرقمية، بين من يعتبرها خطوة براغماتية ومن يراها تناقضا مع شعار “لن نبيع أبدا”.

في الوقت نفسه، أثارت سيطرة MSTR على أكثر من 3% من عرض البيتكوين مخاوف من مخاطر المركزية، مع تحذيرات من أن زيادة المشتريات قد ترفع مستوى الخطر في السوق.

