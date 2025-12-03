سعر البيتكوين يعود إلى مستوى 93 ألف دولار وتحسّن المعنويات المحيطة بالسوق

ارتفع سعر البيتكوين مجددا فوق مستوى 93 ألف دولار صباح اليوم الأربعاء في التداولات الآسيوية، بعد يومين فقط من هبوطه إلى 84 ألف دولار بفعل موجة تصفيات قوية.

ونجح سعر البيتكوين في استعادة كامل خسائره، ليلامس مستوى مقاومة مهم ويعيد الحيوية إلى السوق التي عادت لميولها الصعودية.

أشار المحلل “دان كريبتو تريدز” إلى أن الحركة الشهرية الأخيرة تؤكد عادة تجاوز المستويات التي تهبط دون ترك أثر واضح.

$BTC There is the monthly candle high sweep already. That did not take long.



As said before, whenever a new month instantly moves up or down, and leaves no wick or anything behind, these levels are often taken out. This was a very quick and cleann example of that. https://t.co/o2u4zdGcFP pic.twitter.com/wfCA071Xtk — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) December 2, 2025

هذا و عاد إجمالي القيمة السوقية إلى مستويات يونيو مع إظهار قوة على الأطر الزمنية المنخفضة، فيما يحتاج ديسمبر لتكوين قمم وقيعان صاعدة لتأكيد التحسّن.

تبلغ القيمة السوقية للعملات حاليا 3.2 تريليون دولار، أي أقل بنحو 27% من ذروتها في أكتوبر.

ووفقا ل “Glassnode”، ظهرت تجمعات كبيرة من مراكز التصفية القصيرة والتي قد تدفع الأسعار صعودا عبر زيادة الزخم.

وبينما رأى محللون مثل “سايكوديليك” أن الهبوط الأخير كان مطلوبا قبل الارتداد، وصف المحلل الملقب ب “كريبتوكون” الصعود بأنه فخ هبوطي، مؤكدا أن انتهاء سوق الهبوط عادة ما يستغرق وقت طويل.

ارتفاع سعر البيتكوين دعم أيضا ارتفاع الإيثيريوم الذي عاد فوق 3000 دولار، فيما سجّلت بعض العملات البديلة مكاسب ملحوظة مثل سولانا (+10%) وكاردانو (+12.5%) و لينك (+15%)، رغم أن معظمها ما يزال متراجع بشدة مقارنة بالشهر الماضي.

اقرأ أيضا:

شركة “ستراتيجي” ترفع حيازتها من البيتكوين وتؤسس احتياطي نقدي بقيمة 1.44 مليار دولار: التفاصيل

هل فعلا سعر الايثيريوم مقيم بغير قيمته؟ وماهو السعر الحقيقي للعملة؟

